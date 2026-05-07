Nakon potpisivanja, Vučić se obratio građanima i tom prilikom saopštio prognoze za ekonomsku situaciju Srbije.
-Imamo najbolje timove u ovom delu Evrope. Ukazaću vam na 2027. godinu. Za 2026. godinu danas se predviđa da ćemo imati 2,8 odsto, ali ako podignemo građevinsku industriju imaćemo više, verovatno 3,1. Predviđeno je da razvijene zemlje imaju 1,7 odsto, a mi ćemo biti 3,5. Bićemo duplo jači. Svi ostali u regionu imaju mnogo manje stope. Globalna ekonomija će rasti sporije nego srpska.
"Ne mogu da vam opišem koliko sam srećan"
-Srbija se menja vidljivo i nesporno. Značiće za naš turizam. Predsenik Si i njegove velike reči uvek su isticale njegovo prijateljstvo prema Srbiji. Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima zato što su uvek otvoreni za saradnju. U trenutku kada se suočavamo sa velikom krizom, kineska kompanija je preuzela na sebe predfinansiranje i mi smo im na tome beskrajno zahvalni. Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio, učim i dalje. Danas ponovo gradimo puteve, ali od čelika i betona. Danas povezujemo dobre ljude Srbije. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećan - rekao je Vučić.
