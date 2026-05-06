Nesvakidašnje otkriće na jevrejskom groblju Filantropija u Bukureštu izazvalo je veliku pažnju javnosti nakon što je otkriven grob čoveka koji nosi puno ime Adolf Hitler. Fotografije nadgrobnog spomenika ubrzo su se proširile društvenim mrežama, dok je izraelska ambasada u Rumuniji reagovala kako bi pojasnila o kome se zapravo radi.

Kako je navedeno u objavi ambasade Izraela u Rumuniji na društvenoj mreži X, grob ne pripada nacističkom diktatoru Adolfu Hitleru, već je reč o jevrejskom šeširdžiji austrijskog porekla koji je imao isto ime i prezime.

Vest je izazvala buru komentara zbog simbolike imena koje se vezuje za jednog od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva.

Ambasada Izraela objasnila ko je zapravo sahranjen

U objavi ambasade navedeno je da je jevrejsko groblje Filantropija otvoreno još 1865. godine i da predstavlja najveće i najstarije od tri preostala jevrejska groblja u Bukureštu.

– Jedan detalj koji može izazvati iznenađenje jeste grob sa oznakom „Adolf Hitler“. Međutim, važno je podsetiti da se ne radi o nacističkom diktatoru, već o jevrejskom šeširdžiji austrijskog porekla – navela je ambasada Izraela u Rumuniji.

Fotografija nadgrobnog spomenika vrlo brzo je postala viralna, a brojni korisnici društvenih mreža ostali su zatečeni činjenicom da je osoba sa tim imenom sahranjena upravo na jevrejskom groblju.

Istoričari podsećaju da ime Adolf Hitler nije bilo nepoznato pre dolaska nacističkog vođe na vlast i da su postojali ljudi sa istim imenom mnogo pre nego što je ono postalo sinonim za nacizam i Drugi svetski rat.

Zašto je priča izazvala toliku pažnju

Ime Adolfa Hitlera i danas izaziva snažne reakcije širom sveta zbog zločina počinjenih tokom Drugog svetskog rata i Holokausta u kojem su ubijeni milioni Jevreja, Srba, Roma i drugih naroda.

Zbog toga je samo pojavljivanje tog imena na jevrejskom groblju izazvalo šok i brojne spekulacije na društvenim mrežama, pre nego što je ambasada objasnila istorijski kontekst.

Cela priča dodatno je privukla pažnju jer se poslednjih meseci u Evropi sve češće otvaraju teme vezane za Drugi svetski rat, nacizam i istorijsko nasleđe tog perioda.

Početkom maja objavljeno je i da je deda novog nemačkog ambasadora u Ukrajini Borisa Rugea pogubljen zbog pokušaja atentata na nacističkog vođu Adolfa Hitlera.

Takve teme ponovo su pokrenule rasprave o istorijskom sećanju, simbolima prošlosti i načinu na koji Evropa danas govori o najmračnijim poglavljima svoje istorije.