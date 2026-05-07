Na stambeno-poslovnom objektu u Ulici Braće Glišić u centru Čačka jutros je došlo do požara, koji je lokalizovan intervencijom vatrogasaca.

Objekat na kojem je izbio požar se nalazi u gusto naseljenom delu grada, a na gašenju je angažovano jedno vatrogasno vozilo.

Do požara je došlo nešto pre 10 časova, a prema rečima očevidaca, vatra se pojavila ispod krovne konstrukcije. U objektu se nalazi nekoliko jedinica poslovnog prostora.

Saobraćaj u Ulici Braće Glišić je u prekidu, a istraga će utvrditi uzrok požara.

BONUS VIDEO