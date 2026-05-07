Pevačica Magdalena Vračić, poznata po učešću u muzičkom takmičenju Pinkove zvezdice, otkrila je da je tokom tog perioda bila zaljubljena u pevača Milana Stankovića, koji je tada bio deo žirija.

Tom prilikom je istakla da joj je Milan bio omiljeni izvođač još od detinjstva, jer ga je pratila i dok se takmičio u "Zvezdama Granda".

- Generalno, on je moj miljenik još od kada sam bila mala i kada se tada takmičio u "Zvezdama Granda". Jedna zanimljiva situacija desila se kada je ispao u finalu, dobila sam temperaturu i strašno se razbolela. Sada mi je smešno da o tome pričam. Onda sam porasla i bila sam u Zvezdicama i nije mi bilo dobro kada sam videla da je on u žiriju, kako sada da pevam pred njim? - rekla je Magdalena.

Pevačica je dodala da je njena majka tada iskoristila priliku da mu otkrije njena osećanja, što joj je bilo veoma neprijatno.

- Moja mama tada nije propustila priliku da mu kaže da sam zaljubljena u njega, jer je njoj to bilo smešno. Tada sam se smejala, ali mi se plakalo od neprijatnosti - priznala je.

Govoreći o Stankoviću kao članu žirija, opisala ga je kao podršku mladim takmičarima.

- Bio je jako opušten i uvek je podržavao sve nas mlađe. Sa tog takmičenja imam zaista lepe uspomene, pogotovo kada pomislim na njega. Mnogo mi je značila njegova podrška. Znao je i da bude poprilično strog, ali sa mnom nije bilo problema, jer sam uvek pevala dobro i nije bilo razloga da bude strog - prisetila se ona.

"Jedva čekam njegov povratak"

Poslednjih meseci sve su učestalije priče o njegovom mogućem povratku na muzičku scenu, a Magdalena je otkrila da bi volela i saradnju sa njim.

- Jedva čekam njegov povratak, ne mogu da dočekam. Mislim da će nas malo vratiti u kolosek i doneti neki nov zvuk. Iskreno, volela bih da napiše nešto za mene. Sigurna sam da bi to bila jako kvalitetna pesma, jer je on veoma talentovan i ima svoj izraz - zaključila je ona za Telegraf.

