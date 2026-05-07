Nakon potpisivanja, predsednik Srbije govorio je o globalnoj krizi i situaciji u zemlji.

-MMF i svi kažu i u pravu su potpuno "Pusti da cene goriva budu 250". Da targetujemo, siromašni da plata manje, a bogate da oporezujemo. Znam da je to nemoguće izvesti u Srbiji, jer bi oni najbogatiji odjednom postali najsiromašniji. Skinuli bi se u bermude pocepane i otišli bi na pumpe da sipaju gorivo, ne bi li oteli sirotinji i to malo. Nisam u stanju da to sprovedem u delo i ne znam kako bih to sproveo u delo i zato jednu dobro targetovanu stvar ne možemo da sprovedemo u delo. Da budem otvoren, ljutim se na sebe jer ne možemo to da sprovedemo u delo, ali sam srećan zbog mera za poljoprivrednike. Tu pomažemo pre svega ratarske tajkune, naravno pomažemo i domaćinu ali u mnogo manjoj meri nego onima koji su najbogatiji - kaže predsednik i dodaje:

-Govorim o teškim reformama, ja sam ih sprovodio i ostaće zabeleženo u istoriji Srbije jer su one donele najbolje doba Srbiji. Najbolje u istoriji Srbije se živi u poslednjih 10 godina. Ne bi to moglo da nije bilo teških mera od 2014. do 2016. godine. Kada sam ocu i majci smanjivao penzije jer su bogatiji penzioneri, kada smo smanjivali visoke plate i primanja u javnom sektoru. Koji bi to normalan političar uradio? Odgovoran i ozbiljan, onaj koji gleda daleko u budućnost, a ne u sledeće izbore - naveo je Vučić.