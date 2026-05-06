Akademik Ruske akademije nauka, epidemiolog i zamenik predsednika Ruske akademije obrazovanja Genadij Oniščenko izjavio je danas da se hantavirusi prenose pre svega putem prašine u kojoj se nalaze produkti životne aktivnosti zaraženih glodara, dok se ljudi zaraze prilično retko.

"Po pravilu, čovek se retko razboli (od hantavirusa)... Obično dolazi do infekcije putem vazduha, kada se podigne prašina sa izlučevinama, ili kada osoba dođe u kontakt sa njima", rekao je Oniščenko, prenosi TASS.

On je naglasio da, iako virus može da se prenese vazdušnim putem, ne postoji tako intenzivan način širenja kao kod gripa, gde može da se zarazi boravkom u istoj prostoriji.

"To je prirodno žarišna bolest, kao i kovid. Obolevaju glodari. U šumama takođe mogu da budu zaraženi, ali uglavnom kada su blizu ljudskih naselja, kao što su skladišta, posebno prehrambena", naveo je ruski akademik.

On je dodao da je izbijanje hantavirusa na kruzeru "izuzetno redak slučaj".

Najmanje tri osobe su preminule od hantavirusa na kruzeru "MV Hondius", koji je plovio iz Argentine ka Zelenortskim Ostrvima.

Još troje je zaraženo, dok se jedna osoba nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi. Hantavirusi su porodica virusa koji uglavnom pogađaju male sisare, ali se mogu preneti i na ljude. U težim slučajevima dolazi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice.

"Batut" o hantavirusu u Srbiji

Epidemija hantavirusnih infekcija koja se desila na kruzeru u Južnom Atlantiku i u kojoj je za sada obolelo sedam osoba od kojih su tri preminule je izazvala dosta medijske pažnje i dovela do uznemirenja javnosti, a Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u proteklih deset godina u Srbiji zabeleženo 127 slučajeva, kao i da se one najčešće ispoljavaju u dva oblika - hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS) i hantavirusni plućni sindrom (HPS).

Kako su naveli, u 2024. godini je prijavljeno 11 obolelih osoba od HGBS, sa stopom incidencije 0,17 na 100.000 stanovnika.

"Registrovan je jedan smrtni ishod, dok epidemijskog javljanja ove bolesti u 2024. godini nije bilo. Tokom 2025. godine zabeležena su samo dva slučaja HGBS, bez smrtnih ishoda", ističe se u saopštenju.