Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp će razgovarati naredne sedmice sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o nastavku kineske kupovine energenata iz Irana, izjavio je danas američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir.

"Ne želimo da to bude pitanje koje bi moglo da naruši šire odnose ili eventualne dogovore koji bi mogli proizaći iz našeg sastanka u Pekingu", rekao je Grir u intervjuu za Blumberg TV.

Prema njegovim rečima, to je svakako tema koja može da dođe na dnevni red.

Administracija Donllda Trampa kritikovala je Peking zbog, kako je navela, finansiranja Irana kupovinom energenata i upozorila banke da rizikuju sekundarne sankcije ukoliko podržavaju kineske rafinerije koje kupuju iransku naftu, navodi Blumberg.

Vašington je u međuvremenu pojačao napore da prekine isporuke iranske nafte, koje predstavljaju ključni finansijski izvor za Teheran.

Prošlog meseca, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD uvela je sankcije kompaniji Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, jednoj od najvećih privatnih rafinerija u Kini.

"Iran je najveći državni sponzor terorizma u svetu", rekao je Grir i dodao da "vako ko kupuje naftu od Irana doprinosi tome".

Trampova poseta Kini planirana je za 14. i 15. maj i to će biti njegovo prvo putovanje u tu zemlju otkako se u januaru 2025. godine vratio u Belu kuću.