Predsednik SAD Donald Trump izjavio ranije danas da će Vašington započeti bombardovanje Irana na znatno višem nivou i intenzitetu nego pre primirja ukoliko Teheran ne pristane na dogovor.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da ispuni ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendarni 'Epski bes' bi bio okončan, a veoma efikasna blokada omogućila bi da Ormuski moreuz bude otvoren za sve, uključujući Iran", napisao je on na mreži Truth Social.

Tramp je istakao da će, ukoliko Iran ne pristane, početi bombardovanje i da će nažalost, ono biti na mnogo višem nivou i intenzivnije nego ranije.

Kako je ranije danas objavio Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa pregovorima, SAD i Iran se približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocenjuju da su dve strane najbliže sporazumu od početka sukoba.