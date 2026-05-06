Pojavio se šokantni snimak na kojem se vidi kako kapetan kruzera, koji se usidrio kod Zelenortskih ostrva nakon što se među putnicima proširila zaraza hantavirusa koja je već odnela tri života, govori kako je “brod bezbedan”.

Novi video, do kog je došao “10 njuz+”, prikazuje trenutak kad kapetan kruzera “Hondijus” obaveštava putnike da je umro jedan od gostiju - prvi smrtni slučaj koji se dogodio na brodu - navodeći da je njegova smrt bila posledica “prirodnih uzroka” i da je brod “bezbedan” kada je reč o infekciji.

- Imam tužnu dužnost da vas obavestim da je, nažalost, jedan od putnika sinoć preminuo. Tragično je po sebi. Verujemo da je umro od prirodnih uzroka. Takođe, kakve god da je imao zdravstvene probleme, lekar mi je rekao da nije zarazno. Brod je, dakle, bezbedan, što se toga tiče. Gospodin je nažalost podlegao usled prirodnih uzroka - rekao je kapetan.

Hantavirus usmrtio troje putnika, više zaraženih

Kruzer koji je u martu krenuo iz Ušuaje na jugu Argentine na “ekspediciju u prirodu Antarktika”, stigao je 3. maja stigao u vode Zelenortskih ostrva. Trenutno je tamo usidren sa svojih oko 150 putnika i 60 članova posade zbog izbijanja zaraze smrtonosnog hantavirusa na brodu.

Među putnicima su uglavnom britanski, američki i španski turisti, ali ima i državljana Crne Gore, Poljske, Turske i niza drugih zemalja.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je da su dvoje preminulih na kruzeru bili holandski bračni par, muškarac (70) koji je umro na Svetoj Jeleni 11. aprila, i žena (69), koja je umrla u Južnoj Africi nakon što se srušila na aerodromu “O.R. Tambo”. Britanski državljanin, koji je hospitalizovan u Johanesburgu, razboleo se 27. aprila, dok je treća žrtva, nemački državljanin, umro 2. maja.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je navela da je identifikovala sedam slučajeva zaraze hantavirusom na kruzeru, uključujući dva laboratorijski potvrđena slučaja zaraze virusom i pet sumnjivih, preneo je Rojters. Dva člana posade moraju hitno da dobiju medicinsku pomoć, saopštio je operater broda " Hondijus", koji plovi pod holandskom zastavom, piše AP.