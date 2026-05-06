Velika drama odigrala se jutros u Egejskom moru kada je teretni brod pod zastavom Vanuatua potonuo severno od grčkog ostrva Andros nakon što se nasukao na stenovito područje tokom plovidbe ka Ukrajini.

Prema informacijama grčkih vlasti i javnog servisa ERT, brod je prevozio oko 8.000 tona sode i plovio iz Albanije prema Ukrajini kada je došlo do nesreće.

Nakon udara u stene, trup broda je pretrpeo ozbiljna oštećenja, usled čega je plovilo počelo da tone.

Dramatično spasavanje posade

Na brodu se nalazilo devet članova posade – osam državljana Turske i jedan državljanin Azerbejdžana.

Grčka obalska straža pokrenula je hitnu spasilačku akciju u kojoj su učestvovali patrolni brodovi, spasilački timovi i helikopter ratnog vazduhoplovstva.

Dvoje članova posade izvučeno je direktno iz mora, dok je preostalih sedam evakuisano sa nepristupačne stene na koju su uspeli da se sklone nakon nesreće.

Prema prvim informacijama, svi mornari su spaseni i nalaze se van životne opasnosti.

Pokrenuta istraga

Spaseni članovi posade prevezeni su u luku na ostrvu Andros, gde su ih pregledale medicinske ekipe.

Grčke vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile kako je došlo do nasukavanja i potonuća broda.

Za sada nije poznato da li su loši vremenski uslovi, tehnički kvar ili ljudska greška doveli do nesreće.

Pomorske nesreće u Egejskom moru nisu retkost, posebno u područjima sa stenovitim obalama i jakim morskim strujama.

Međutim, ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti teretnog saobraćaja i rizika za posade koje plove kroz zahtevne pomorske rute regiona.

U narednim danima očekuje se detaljna analiza olupine, kao i procena moguće ekološke štete nakon potonuća broda koji je prevozio veliku količinu tereta.