Izraelska vojska suočava se sa ogromnim talasom psiholoških problema među vojnicima koji su učestvovali u ratu u Gazi, a prema pisanju lista „Haaretz“, vlasti pokušavaju da prikriju stvarne razmere krize.

Kako navodi taj izraelski dnevnik, hiljade vojnika i oficira otpuštene su iz službe zbog teških psiholoških poremećaja, dok vojska već mesecima odbija da objavi potpune podatke o situaciji.

Zahtev za dostavljanje informacija formalno je podnet početkom juna 2025. godine, ali odgovor još nije stigao, uprkos zakonskim rokovima koje propisuje izraelski Zakon o slobodi informisanja.

„Vojska ne želi da javnost zna istinu“

Prema pisanju „Haaretza“, vojska je prvo odbila zahtev novinara, uz obrazloženje da se informacije moraju tražiti kroz formalnu proceduru.

Iako je kasnije odobreno dodatno vreme za odgovor, podaci do danas nisu objavljeni.

List se poziva na neimenovane oficire iz kadrovske uprave i kancelarije vojnog portparola, koji tvrde da postoji praksa odlaganja ili prikrivanja podataka koji bi mogli da naruše sliku o vojsci.

– Postoje ljudi koji znaju kako da manipulišu brojkama i procentima i sakriju informacije koje vojsci ne odgovaraju – rekao je jedan rezervni oficir za „Haaretz“.

On tvrdi da vojska ulaže maksimalan napor kada treba brzo da demantuje političke ili medijske tvrdnje, ali da u slučaju psiholoških problema među vojnicima pokušava da izbegne pažnju javnosti.

– Jasno je da vojska ne želi da javnost zna koliki psihološki pritisak vojnici trpe – naveo je isti izvor.

Rekordan broj psiholoških slomova

Prema podacima koje je vojska ranije bila primorana da objavi, tokom prve godine rata iz službe je otpušten 7.241 vojnik i oficir zbog psiholoških problema.

Izvori iz vojne kadrovske uprave tvrde da je to najveći broj takvih slučajeva u istoriji izraelske vojske.

Međutim, deo oficira smatra da je stvarni broj mnogo veći, jer su hiljade regruta tokom rata premeštene na pozadinske ili pomoćne zadatke zbog teškog psihološkog stresa i iscrpljenosti.

„Haaretz“ navodi i da su mnogi vojnici koji su učestvovali u operacijama u Gazi prijavili ozbiljne mentalne tegobe i odbijali povratak na front.

Rat u Gazi ostavlja duboke posledice ne samo na civile i infrastrukturu, već i na same vojnike koji su učestvovali u sukobima.

Prema pisanju „Haaretza“, izraelska vojska je od početka rata bila prinuđena da značajno proširi mrežu psihološke pomoći, otvori specijalizovane centre za mentalno zdravlje i poveća broj stručnjaka koji rade sa vojnicima.

Istovremeno, u javnosti raste pritisak da se objave potpuni podaci o psihološkim posledicama rata i stvarnom stanju u vojsci.

U širem kontekstu, ovaj slučaj pokazuje koliko dugotrajni sukobi ostavljaju posledice ne samo na bojištu, već i na mentalno stanje čitavih generacija vojnika.