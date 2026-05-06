Francuska brodarska kompanija „CMA CGM“ potvrdila je da je njen kontejnerski brod „San Antonio“, koji plovi pod malteškom zastavom, napadnut tokom prolaska kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

Tokom incidenta povređeno je nekoliko članova posade, koji su nakon evakuacije dobili medicinsku pomoć, saopštila je kompanija.

Prema dostupnim informacijama, među članovima posade nije bilo francuskih mornara, dok je sam brod pretrpeo određena oštećenja.

Poreklo napada za sada nije zvanično potvrđeno, a istraga je u toku.

Drugi napad za manje od tri nedelje

Prema podacima platformi za praćenje plovidbe, brod „San Antonio“ nalazio se u blizini Dubaija dan pre incidenta.

Ovo je već drugi napad na brodove kompanije „CMA CGM“ u Ormuskom moreuzu u poslednje tri nedelje, što dodatno pojačava zabrinutost zbog bezbednosti plovidbe kroz ovaj strateški prolaz.

U prethodnom incidentu nije bilo povređenih, ali novi napad pokazuje koliko je situacija u regionu postala nestabilna.

Francuska: Nismo bili direktna meta

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro izjavio je da se čak 59 brodova povezanih sa Francuskom i dalje nalazi blokirano u regionu, dok se na njima nalazi ukupno 26 francuskih mornara.

Portparolka francuske vlade Mod Brežon pokušala je da smiri tenzije i poručila da incident ne predstavlja direktan napad na Francusku.

– Ni u kom slučaju Francuska nije bila meta – izjavila je Brežon.

Ormuski moreuz već nedeljama je epicentar ozbiljne bezbednosne krize, nakon sukoba i tenzija između Irana, SAD i zapadnih saveznika.

Kroz ovaj pomorski prolaz prolazi veliki deo svetske nafte i gasa, zbog čega svaki napad ili blokada odmah izazivaju strah od ekonomskih posledica i mogućeg rasta cena energenata širom sveta.

Napadi na trgovačke brodove dodatno povećavaju rizik od šireg međunarodnog sukoba, dok brodarske kompanije i države pokušavaju da pronađu način da zaštite posade i obezbede nastavak plovidbe.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak incidenata mogao ozbiljno destabilizovati globalne trgovinske rute i izazvati novu bezbednosnu i ekonomsku krizu.