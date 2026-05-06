Ted Tarner, legendarni američki medijski magnat, osnivač CNN-a i čovek koji je promenio način na koji svet prati vesti, preminuo je u sredu u 87. godini, saopštila je kompanija Turner Enterprises.

Tarner je ostao upamćen kao vizionar koji je stvorio prvu 24-časovnu informativnu televizijsku mrežu i zauvek promenio globalne medije, omogućivši ljudima širom sveta da događaje prate uživo, u realnom vremenu.

Biznismen rođen u Ohaju, koji je zbog svoje direktnosti i temperamenta dobio nadimak „Usta Juga“ (The Mouth of the South), izgradio je ogromnu medijsku imperiju sa sedištem u Atlanti.

Pored CNN-a, njegov sistem obuhvatao je prvu kablovsku superstanicu, filmske i crtane kanale, kao i sportske klubove poput „Atlanta Brejvsa“.

Čovek koji je promenio televiziju

Tarnerova najveća revolucija bio je CNN, pokrenut sa idejom da vesti ne budu ograničene terminima dnevnika, već dostupne 24 sata dnevno.

Kada je projekat zaživeo, potpuno je promenio globalnu televizijsku industriju.

Magazin „Time“ proglasio ga je 1991. godine za „Čoveka godine“, navodeći da je njegov rad „pretvorio gledaoce u 150 zemalja u trenutne svedoke istorije“.

Iako je kasnije prodao svoje medijske mreže kompaniji Time Warner, Tarner nikada nije krio da je CNN smatrao najvećim dostignućem svog života.

Predsednik i izvršni direktor CNN Worldwide Mark Tompson oprostio se od Tardnera emotivnim saopštenjem.

– Ted je bio neustrašiv lider, čovek koji je verovao sopstvenom instinktu i zauvek će ostati vodeći duh CNN-a. On je džin na čijim ramenima stojimo – poručio je Tompson.

Filantrop, aktivista i zaštitnik prirode

Tarner nije bio poznat samo po medijima.

Bio je međunarodno priznati jedriličar, osnivač Fondacije Ujedinjenih nacija, aktivista za nuklearno razoružanje i veliki zaštitnik prirode.

Postao je jedan od najvećih zemljoposednika u SAD i imao važnu ulogu u ponovnom naseljavanju bizona na američkom zapadu.

Široj publici ostao je poznat i po stvaranju crtanog serijala „Kapetan Planeta“, kojim je pokušavao da kod dece razvije svest o zaštiti životne sredine.

Borba sa bolešću

Tarner je 2018. godine javno otkrio da boluje od demencije sa Levijevim telima, progresivnog neurološkog poremećaja.

Početkom 2025. godine bio je hospitalizovan zbog blažeg oblika upale pluća, nakon čega se oporavljao u rehabilitacionoj ustanovi.

Iza njega je ostalo petoro dece, 14 unučadi i dvoje praunučadi.

Šta to znači i šta ostaje iza njega

Odlazak Teda Tarnera označava kraj jedne ere u svetskim medijima.

Njegova ideja o neprekidnim vestima promenila je televiziju, politiku, način izveštavanja i odnos ljudi prema informacijama širom planete.

CNN je postao simbol globalnog informisanja, a Tarner čovek koji je dokazao da jedna medijska ideja može promeniti svet.