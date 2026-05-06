Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Kijev spreman da produži primirje ako ono bude uzajamno. Broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao je na 12.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO-a.

Službe za vanrednu situaciju Ukrajine saopštile su da je broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao na 12.

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala "krajnji cinizam" tražeći prekid vatre, a potom pokrenula nove raketne udare i napade dronovima na Ukrajinu.

Povodom odluke o prekidu vatre tokom obeležavanja Dana pobede nad nacizmom, načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da su tri drona, koja su letela ka prestonici, uništena.

