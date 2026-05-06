- Rad i odgovornost, ljubav prema Srbiji uvek pobeđuju - napisao je on.

Moglo bi se reći, da je ovo recept njegovog uspeha.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je na pomenutnoj mreži istakao da nastavlja da se bori za slobodnu i jaku Srbiju.

Uprkos svim poteškoćama sa kojima se neprestano susreće, predsednik uspeva da niže pobede.

"Moramo više da radimo, bez rada ne može ništa"

Podsetimo, predsednik Vučić pre nekoliko dana je ponovo istakao koliko je rad važan.

- Ja sam već danas video kako me svi napadaju, pošto kažu da je u Srbiji duže radno vreme nego u regionu. Pa zato nešto i možemo da uradimo više, bez rada ne može ništa. Dakle oni rade 47 nedelja godišnje, u Švajcarskoj, a mi 15 nedelja ne radimo godišnje. Ako nešto ne promenimo mi tih 70 dana ne možemo da nadoknadimo, bar malo moramo da smanjimo razliku - rekao je Vučić.

