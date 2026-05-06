Vozač je u rikverc uleteo svojim pikapom u stambenu zgradu u regionu Rur, probivši fasadu, prenosi Špigel. Zadnji deo kamiona sleteo je u kuhinju stana u prizemlju u utorak popodne, kako je izvestila vatrogasna služba Enepetala.

U vreme nesreće niko nije bio u stanu. Prema izveštajima, nisu povređeni ni vozač, niti bilo ko drugi. Nesreća se dogodila tokom popravke vozila teškog oko tri i po tone.

Policija nije mogla da pruži više detalja, jer još istražuje tačan uzrok. Nakon što su građevinski inženjeri pregledali zgradu, vatrogasna služba i Savezna agencija za tehničku pomoć izgradili su drvenu rampu za izvlačenje pikapa.

Delovi zgrade su poduprti, a fasada je privremeno zapečaćena.

Probio zid i zakucao se u zgradu u Zemunu

Podsetimo, u januaru ove godine vozač automobila je teško povređen, nakon što je vozilom udario u zgradu u Zemunu, na uglu Glavne i Ulice cara Dušana.



Kako su tada pisali mediji, nesreća se dogodila nešto posle ponoći kada je automobil, iz još neutvrđenih razloga, izleteo iz krivine i uleteo u zgradu, probivši zid. Od siline udara vozilo je preletelo zaštitne stubove i prednjim delom se zakucalo u zid zgrade, koji je znatno oštećen. Na mestu nesreće ostala je veća količina šuta, cigle, betona i delova reklama.

Radnici koji su radili na saniranju štete u jednom od lokala u zgradi rekli su da se na snimcima nadzornih kamera vidi se da je automobil bukvalno uleteo u objekat nakon što je izgubio kontrolu u krivini. U nesreći je je teško povređen pedesetogodišnji muškarac, koji je prevezen u Urgentni centar, u takozvanu crvenu zonu. Iz Hitne pomoći potvrđeno je da je reč o teškim telesnim povredama.