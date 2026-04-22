Solovjov je, kako navodi televizija Vesti, izjavio da Meloni "deljenjem ideja" nekadašnjeg fašističkog lidera Italije Benita Musolinija "učestvuje u zločinima fašističke Italije".

On je, kako piše ANSA, dodao da italijanska premijerka pokazuje simpatije prema tim zločinima "podržavajući nacističku ukrajinsku državu, koja sprovodi terorističke napade u Rusiji i ne krije planove za atentate, uključujući i na njega".

Ruski novinar i TV voditelj Vladimir Solovjov u utorak je tokom emisije izneo niz uvreda na račun Meloni, nazvavši je, između ostalog, "fašistkinjom", "potvrđenim idiotom", "lošom ženom" i "sramotom za ljudski rod".

Meloni je na prethodne uvrede odgovorila poručivši da "propagandista režima ne može da drži lekcije o slobodi", ističući da Italija "nema gospodare" i da joj je jedina smernica interes Italije.

Italija je danas pozvala ruskog ambasadora u toj zemlji na razgovor kako bi mu uložila protest zbog uvreda upućenih na račun italijanske premijerke Đorđe Meloni u programu ruske televizije.