Američka vojna operacija „Epski gnev“ protiv Irana zvanično je okončana, potvrdio je državni sekretar Marko Rubio, naglašavajući da je predsednik Donald Tramp već obavestio Kongres o završetku ove faze borbenih dejstava.

Prema njegovim rečima, završetak operacije ne znači i kraj američkih aktivnosti u regionu, već prelazak na drugačiju strategiju koja kombinuje diplomatiju i nastavak pritiska na Teheran.

Kraj udara, početak diplomatije

Rubio je tokom obraćanja u Beloj kući istakao da su SAD spremne da pokušaju diplomatsko rešenje, ali bez odustajanja od svojih ciljeva.

– Postoji stvaran diplomatski put ka rešenju i mi nastavljamo da ga istražujemo – rekao je Rubio.

Kako prenosi BBC, američka administracija ostavlja otvorena vrata za pregovore, dok paralelno pokušava da iskoristi trenutni odnos snaga kako bi naterala Iran na ustupke.

Ovaj zaokret označava prelazak sa direktnih vojnih udara na političko-diplomatsku borbu, ali uz zadržavanje snažnog uticaja na terenu.

„Maksimalni pritisak“ ostaje ključna strategija

Iako su borbene operacije obustavljene, Vašington ne planira popuštanje prema Iranu. Naprotiv, Rubio je jasno poručio da će u slučaju neuspeha pregovora uslediti još jači pritisak.

Američka strategija „maksimalnog pritiska“ i dalje podrazumeva kombinaciju ekonomskih sankcija, političkog izolovanja i kontrole ključnih tačaka poput Ormuskog moreuza.

Analitičari upozoravaju da se radi o prelasku u fazu takozvanog „aktivnog obuzdavanja“, gde se vojna moć koristi kao sredstvo pritiska, a ne direktnog sukoba.

Šta to znači i šta sledi

Završetak operacije „Epski gnev“ predstavlja važnu prekretnicu, ali ne i smirivanje tenzija. Dok „Projekat sloboda“ nastavlja da obezbeđuje plovidbu kroz Ormuski moreuz, politička i ekonomska borba tek ulazi u novu, neizvesnu fazu.

U širem kontekstu, ovaj potez SAD pokazuje pokušaj da se izbegne dugotrajan vojni sukob, ali i da se zadrži kontrola nad regionom kroz diplomatske i ekonomske instrumente.

Ono što sledi biće odlučujuće – da li će Iran pristati na pregovore pod ovim uslovima ili će doći do nove eskalacije.