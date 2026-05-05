Meloni je u saopštenju navela da je više lažnih fotografija na kojima je prikazan njen lik pomoću AI, predstavljeno kao stvarno, navodno od strane političkih protivnika, prenosi Rojters.

"Moram da priznam da je, u slučaju priložene slike, onaj ko ju je napravio uspeo čak i da me ulepša", rekla je Meloni.

Dodala je da ovaj slučaj pokazuje kako se danas "bukvalno sve" koristi za napade na ljude i širenje neistina.

"Poenta, međutim, prevazilazi mene. Dipfejk sadržaji su opasno oružje jer mogu da prevare, manipulišu i pogode bilo koga. Ja mogu da se odbranim, ali mnogi drugi ne mogu", rekla je ona.

Meloni je pozvala građane da proveravaju verodostojnost sadržaja na internetu pre nego što mu poveruju ili ga podele.

"Jedno pravilo bi uvek trebalo da važi: proveri pre nego što poveruješ i razmisli pre nego što podeliš", poručila je premijerka.

Pre dve godine, Meloni je pokrenula tužbu za klevetu protiv muškarca sa Sardinije koji je optužen da je koristio njen lik za izradu pornografskih dipfejk fotografija i njihovo objavljivanje na internetu.

Dipfejk deluje realistično, ali je lažni digitalni sadržaj napravljen uz pomoć veštačke inteligencije u vidu fotografije, video ili audio-zapisa, koji verodostojno prikazuje osobu u situaciji koja se zapravo nikada nije dogodila.