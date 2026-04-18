Albanski premijer je juče ponovo klekao, dok je francuski predsednik otišao korak dalje, pošto ju je, kako izgleda, „snažno“ poljubio.

Incident se dogodio na ulazu u Jelisejsku palatu u Parizu, gde su se okupili evropski lideri na samitu usmerenom na pitanje otvaranja Ormuskog moreuza. Viralni video prikazuje Makron kako čeka Meloni, koja izlazi iz svog vozila obučena u crveno.

Francuski predsednik joj prilazi i pozdravlja je držeći je relativno čvrsto za ramena, dok razmenjuju zagrljaje i poljupce u obraze koji traju duže nego što je uobičajeno po protokolu. Reakcija Meloni pokazuje konfuziju ili iznenađenje, dok njih dvoje zatim razmenjuju nekoliko reči i prasnu u smeh.

Samitu u Parizu prisustvovali su i nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer, dok su se diskusije fokusirale na geopolitička dešavanja i energetsku bezbednost vezanu za region Zaliva.

