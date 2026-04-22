Solovjev je psovao na italijanskom, nazivajući Meloni „dokazanom idiotkinjom“, ali i mnogim drugim uvredljivim rečima, poput „prostitutka“, „sramota za ljudski rod“ i „ružna žena“.

Na ruskom je dodao: „Meloni je fašistički ološ koja je izdala njene birače".

„Izdaja je njeno srednje ime: izdala je i (američkog predsednika Donalda) Trampa, kome se ranije zaklela na vernost“, rekao je poznati voditelj koji podržava rat protiv Ukrajine.

Odnosi Rima i Moskve su zategnuti zbog snažne podrške vlade Đorđe Meloni Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Meloni vodi desničarsku vladu koja učestvuje u vojnoj i humanitarnoj pomoći Ukrajini od početka ruske invazije februara 2022, ali je u vladajućoj koaliciji i stranka Liga, koja održava bliske veze sa Kremljom.

Zbog izgovorenih uvreda ruskog TV voditelja, šef italijanske diplomatije Antonio Tajani objavio je na društvenoj mreži Iksu da je pozvao ruskog ambasadora u Rimu kako bi mu predao oštar demarš.

Solovjev je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih TV lica u Rusiji, a ove uvrede je izgovorio samo nekoliko dana pošto je Meloni u Rimu ugostila ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, potvrđujući podršku Italije Kijevu.

„Revnosni propagandista režima ne može da drži predavanja ni o doslednosti ni o slobodi. Ali ove karikature nas sigurno neće naterati da skrenemo sa izabranog puta", odgovorila je Meloni na Iksu na uvrede Solovjeva.

„Mi, za razliku od drugih, nemamo nikakve obaveze, nemamo gospodare i ne primamo naređenja.

„Naša jedina smernica su interesi Italije. I nastavićemo tim putem ponosno, na žalost propagandista svih vrsta“, napisala je.

Podršku italijanskoj premijerki dali su i opozicioni italijanski političari.

Lider opozicionog Pokreta pet zvezdica Đuzepe Konte je osudio uvrede kao „neopisive“, dok je Marijastela Đelmini iz stranke Umereni (Noi Moderati) nazvala komentare neprihvatljivim.

„Ruski TV voditelj, glasnik Kremlja, izneo je neprihvatljive seksističke optužbe protiv Đorđe Meloni.

„Još jednom želimo da podsetimo ruski režim da oni koji vređaju predstavnike italijanskih institucija vređaju celu zemlju i mi to ne prihvatamo“, rekla je sekretarka Demokratske stranke Eli Šlajn.

Nedavno je Meloni pala u nemilost Trampa, ranije bliskog saveznika, distancirajući se od rata protiv Irana i otvoreno kritikujući američkog predsednika zbog napada na papu Lava Četrnaestog.

„Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam pogrešio“, rekao je Tramp o Meloni u nedavnom u intervjuu italijanskom dnevniku Korijere dela Sera.

„Ne smeta joj što Iran ima nuklearno oružje i što bi mogao da digne Italiju u vazduh za dva minuta kada bi imali priliku“, dodao je.

