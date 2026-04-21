Tajani je, kako prenosi Rojters, naveo da je ambasador pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova zbog "izuzetno ozbiljnih i uvredljivih izjava" koje je izneo televizijski voditelj Vladimir Solovjov.

Kako navodi Rojters, Solovjov je u kratkom televizijskom prilogu na italijanskom jeziku vređao Meloni nazvavši je, između ostalog, "potvrđenim idiotom", dok je na ruskom jeziku rekao da je "fašistički ološ" koji je izdao svoje birače.

On je takođe optužio italijansku premijerku da je izneverila američkog predsednika Donalda Trampa, kome je, kako je naveo, ranije bila odana.

Kako dodaje Rojters, odnosi Meloni i Trampa u poslednje vreme su se pogoršali, nakon što se ona distancirala od rata sa Iranom i javno kritikovala američkog predsednika zbog napada na papu Lava XIV.