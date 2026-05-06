Najmanje osam ljudi poginulo je u požaru u tržnom centru u Teheranu, dok je povređeno 36 ljudi, prenela je danas iranska državna televizija IRIB.

Iranski mediji ranije su objavili da su stradale tri osobe i da je povređeno 26 ljudi.

Požar je izbio u utorak u tržnom centru Argavan u gradu Andišeh u provinciji Teheran. Nije jasno šta je uzrokovalo požar, a državna televizija IRIB je saopštila da vlasti istražuju.

Televizijski snimci prikazuju vatrogasce kako se bore sa plamenom dok se veliki stubovi crnog dima kuljaju iz višespratne zgrade.

Nije bilo naznaka da je požar povezan sa ratom Irana protiv SAD i Izraela.

(Tanjug)