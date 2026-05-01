Na prvi pogled, deluje kao još jedna influenserka, ali ona ne promoviše kozmetiku ni trendove. Umesto toga, bavi se istorijom – i to na potpuno drugačiji način.

Kroz kratke video-snimke, „Kloi“ koristi veštačku inteligenciju kako bi oživela prošlost. U njenim objavama možete videti scene iz ključnih istorijskih događaja, od Titanika do Pompeje, pa čak i zamišljene susrete sa istorijskim ličnostima. Gledaoci imaju utisak kao da neko zaista putuje kroz vreme i pokušava da upozori ljude na tragedije koje dolaze.

Ovakav pristup brzo je postao viralan. Mnogi korisnici tvrde da kroz ove snimke uče više nego u školi, jer je sadržaj dinamičan, zanimljiv i lako razumljiv. Upravo ta kombinacija zabave i edukacije učinila je ovaj profil jednim od popularnijih u svojoj kategoriji.

Međutim, iza cele priče krije se iznenađenje – Kloi zapravo ne postoji. Profil je osmislio Džonatan Larami, stručnjak za društvene mreže i zaljubljenik u istoriju. On je kreirao AI lik kako bi istoriju približio mlađoj publici i učinio je zanimljivijom.

Zanimljivo je da publika nije reagovala negativno kada je ova istina otkrivena. Naprotiv, mnogi su bili oduševljeni idejom i načinom na koji je tehnologija iskorišćena za edukaciju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakav sadržaj treba posmatrati sa dozom opreza. Iako može biti odličan uvod u neku temu, informacije generisane uz pomoć veštačke inteligencije nisu uvek potpuno tačne. Postoji rizik od grešaka, pojednostavljivanja ili čak pogrešnih interpretacija istorijskih događaja.

Zato je najbolji pristup kombinacija – koristiti ovakve sadržaje kao inspiraciju, ali znanje dodatno proveravati kroz pouzdane izvore poput knjiga, dokumentaraca ili stručnih predavanja.

Na kraju, jedno je sigurno – AI influenseri menjaju način na koji konzumiramo sadržaj. Pitanje je samo da li će u budućnosti postati glavni izvor znanja ili će ostati zanimljiv dodatak klasičnom učenju.