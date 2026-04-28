Meta je najavila da će ukinuti oko 8.000 radnih mesta, što predstavlja oko 10 odsto ukupne radne snage, a pored toga, kompanija planira da ne popuni još oko 6.000 ranije planiranih pozicija. Otpuštanja bi trebalo da počnu krajem maja 2026. godine.

Microsoft, sa druge strane, nudi dobrovoljne otpremnine i programe ranijeg odlaska za deo zaposlenih u SAD. Procene govore da bi oko 7 odsto američke radne snage moglo biti obuhvaćeno ovim programom, dok se ova odluka predstavlja kao alternativa klasičnim otkazima, ali ima isti cilj, smanjenje troškova.

Otpuštanja povezana sa troškovima razvoja AI infrastrukture

U obe kompanije naglašava se da su otpuštanja direktno povezana sa ogromnim troškovima razvoja AI infrastrukture. Meta planira da u 2026. godini uloži više od 100 milijardi dolara u veštačku inteligenciju i data centre, a Microsoft takođe povećava investicije i fokusira se na AI sisteme koji automatizuju deo poslovanja.