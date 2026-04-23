Bela kuća optužila je danas Kinu za krađu intelektualne imovine američkih laboratorija za razvoj veštačke inteligencije što bi moglo da dodatno zaoštri tenzije uoči susreta dvojice predsednika Donalda Trampa i Si Đinpinga narednog meseca.

U dopisu koji je preko društvenih mreža podelio direktor kancelarije Bele kuće za nauku i tehnologiju Majkl Kratsios navodi se da američka vlada raspolaže informacijama koje ukazuju na to da su strani akteri, prvenstveno iz Kine, angažovani u ciljanim kampanjama kako bi putem "destilacije" iskoristili američke modele AI, preneo je Rojters.

"Destilacija" je proces obuke manjih modela veštačke inteligencije u kojem se koriste rezultati većih modela kako bi se smanjili troškovi obuke novog AI alata.

Kratsios je dodao da ovakve koordinirane kampanje, koristeći desetine hiljada proksi naloga kako bi izbegli detekciju, kao i tehnike za otkrivanje vlasničkih informacija, sistematski izvlače mogućnosti iz američkih modela veštačke inteligencije i na taj način iskorišćavaju američku stručnost i inovacije.

Dopis Bele kuće objavljen je samo nekoliko nedelja pre posete Donalda Trampa Pekingu.