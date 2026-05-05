Bokser Veljko Ražnatović nakon povratka iz Rusije u Srbiju većinu vremena provodi u Titelu, u kući koju je dobio na miraz od porodice svoje supruge.

Pored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.

Kako su otkrile komšije iz Bogdaninog rodnog mesta, ova porodica se u Titelu smatra mirnom, vrednom i radnom.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo. Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova žena Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - rekao je komšija.

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju. Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemamo utisak da su neko i nesto - rekla je starija gospodja koja živi nekoliko kuca od njih.

"Veljko je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao"

Radnici na farmi su za Ražnatovića i njegovu ženu su imali smao reči hvale.

- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - reako je jedan od zaposlenih.

Alo/Telegraf

