Meta će otpustiti 10 odsto svoje radne snage, što iznosi oko 8.000 zaposlenih, dok kompanija nastavlja da intenzivno ulaže u veštačku inteligenciju, potvrđeno je u četvrtak.

Ovaj gigant društvenih mreža će pokrenuti smanjenje broja radnih mesta započeće 20. maja i odustaje od planova da zaposli ljude za 6.000 otvorenih pozicija, navodi se u dopisu zaposlenima od četvrtka, o kojem je prvi izvestio "Bloomberg News".

Akcije kompanije Meta pale su za oko 2,4% tokom podnevnog trgovanja, na 658,40 dolara.

