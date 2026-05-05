Iako se o tome retko javno govori, u nekim sektorima takav način isplate postao je gotovo uobičajen.

Šta znači "plata na ruke"

To znači da radnik formalno ima prijavljen manji iznos plate, dok ostatak dobija u kešu. U nekim slučajevima cela plata nije prijavljena, što znači da radni odnos uopšte nije potpuno legalno evidentiran.

Ovakva praksa spada u sivu ekonomiju i predstavlja kršenje zakona, jer se na neprijavljeni deo zarade ne plaćaju porezi i doprinosi.

Zašto poslodavci to rade

Poslodavci se na ovakav model najčešće odlučuju da bi:

  • smanjili troškove poslovanja
  • izbegli poreze i doprinose
  • imali veću fleksibilnost u isplatama

Zašto radnici pristaju

Deo radnika prihvata ovakve dogovore jer trenutno dobijaju veću sumu novca u ruke. Međutim, dugoročno to može biti štetno, prenosi dnevno.

Posledice za radnike

Radnici koji imaju prijavljenu nižu platu mogu imati:

  • manju penziju u budućnosti
  • slabiju socijalnu zaštitu
  • probleme pri podizanju kredita
  • poteškoće u dokazivanju stvarne zarade u slučaju spora

Rasprava na Redditu

Ova tema nedavno je pokrenuta i na Redditu, gde je jedan korisnik iz Hrvatske pitao kako da prijavi poslodavca koji mu deo plate isplaćuje u gotovini.

On je naveo da mu je zvanična plata oko 790 evra, dok ostatak od oko 1000 evra dobija „na ruke“.

U komentarima su mu neki korisnici savetovali da poslodavca prijavi Poreskoj upravi ili inspekciji rada, uz napomenu da se prijava može podneti i anonimno.

Drugi su komentarisali širu sliku – da je takva praksa česta u određenim sektorima, posebno gde se radi sa gotovinom, kao i da i poslodavci i radnici ponekad učestvuju u tome zbog finansijske koristi.