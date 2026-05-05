Politička scena u SAD ulazi u novu fazu sukoba nakon što je predsednik Donald Tramp pokrenuo otvoreni obračun sa članovima sopstvene stranke koji su mu se usprotivili. Na meti se našlo osam republikanskih senatora iz savezne države Indijana, koji su glasali protiv njegovog plana o prekrajanju izbornih jedinica, prenosi Newsweek.

Ovaj potez izazvao je lavinu reakcija i otvorio pitanje da li se Republikanska stranka sve više pretvara u prostor borbe za ličnu lojalnost, a ne političke ideje.

Pobuna koja je pokrenula odmazdu

Sporni zakon, kojim je Tramp želeo da promeni izborne jedinice i oslabi pozicije demokrata, odbijen je u Senatu Indijane uz podršku dela republikanaca. Čak 21 član GOP-a pridružio se demokratama i glasao protiv, što je predstavljalo redak poraz za Trampa unutar njegove baze.

Odmah nakon toga, predsednik je najavio političku odmazdu.

„Svaki od ovih ljudi treba da dobije protivkandidata na predizborima“, poručio je Tramp na mreži Truth Social, nazivajući ih „naivcima“ i optužujući ih da rade u korist demokrata.

Posebno je izdvojio predsednika Senata Rodrika Breja, uz poruku da „neće još dugo biti u politici“.

Milioni dolara za politički obračun

U međuvremenu, političke grupe povezane sa Trampom pokrenule su snažnu kampanju protiv „neposlušnih“ republikanaca. Procene govore da je u ove izbore već uloženo oko devet miliona dolara, što je višestruko više nego uobičajeno za ovakve trke.

Organizacije poput Club for Growth Action i Hoosier Leadership for America ulažu milione u reklame i politički pritisak, dok je potpredsednik Džej Di Vens lično uključen u kampanju, optužujući pojedine političare za nepoštenje.

Istovremeno, pojedini kandidati suočili su se sa pretnjama, lažnim dojavama o napadima i snažnim političkim pritiskom.

Unutrašnji raskol u stranci

Ovaj sukob izazvao je nelagodu i među republikancima. Neki smatraju da se radi o preteranoj reakciji koja može naneti štetu stranci pred izbore.

„Ovo nije ideološka bitka, već pitanje lojalnosti Trampu. To je mnogo štete za vrlo mali rezultat“, rekao je Mark Šort, bivši savetnik potpredsednika Majka Pensa.

Sličan stav izneo je i bivši guverner Indijane Mič Danijels, koji je ocenio da je ovakav potez „jednostavno nepromišljen“.

Šta to znači

Predizbori u Indijani sada su postali test snage Trampovog uticaja unutar Republikanske stranke. Ukoliko uspe da ukloni neposlušne članove, to će potvrditi njegovu dominaciju.

Međutim, ukoliko se deo stranke odupre pritisku, moglo bi doći do ozbiljnog raskola koji bi uticao na šire političke odnose u SAD, posebno uoči izbora.

U svakom slučaju, jasno je da borba unutar GOP-a više nije samo politička – već lična i otvorena.