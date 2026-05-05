Stravičan slučaj potresao je Južnu Afriku nakon što su ljudski ostaci pronađeni u telu krokodila tokom potrage za nestalim biznismenom iz Gautenga. Policija sumnja da je muškarac stradao u smrtonosnom napadu u reci Komati, a identitet će biti potvrđen DNK analizom, saopštile su lokalne vlasti.

Kako navode iz policije, potraga je započela u oblasti Komatipurt u provinciji Mpumalanga, nakon što je automobil nestalog muškarca pronađen delimično potopljen na mostu iznad reke, prenose lokalni izvori.

Potraga dovela do jezivog otkrića

Akcija spasavanja trajala je danima i uključivala je policijske ronioce, hitne službe i lokalne vlasti. Uslovi su bili izuzetno teški zbog jakih rečnih struja i nedavnih poplava.

Portparol policije, pukovnik Mavela Masondo, potvrdio je da se slučaj vodi kao mogući napad krokodila.

„Otkriće je usledilo nakon višednevne potrage i trenutno radimo na potvrdi identiteta“, rekao je Masondo.

Praćenje krokodila i obdukcija

Tim ronilaca pratio je kretanje krokodila nekoliko dana pre nego što je identifikovana životinja za koju se sumnja da je napala nestalog muškarca.

Kapetan Poti Potgiter izjavio je da su krokodila posmatrali na istom mestu četiri dana, nakon čega su zaključili da je upravo ta životinja povezana sa nestankom.

Krokodil, težak oko 500 kilograma, izvučen je iz reke i prebačen u Nacionalni park Kruger, gde je obavljena terenska obdukcija.

Rezultati su potvrdili najgore – u njegovom telu pronađeni su ljudski ostaci.

Opasna reka sa mračnom istorijom

Reka Komati već je poznata kao jedno od najopasnijih mesta u regionu zbog velikog broja krokodila i snažnih struja. Ovo nije prvi ovakav incident.

Prema dostupnim podacima, pre manje od šest meseci dvojica vojnika nestala su na istom mestu. Telo jednog je pronađeno ubrzo, dok su ostaci drugog pronađeni nekoliko dana kasnije.

Ovaj slučaj ponovo ukazuje na ozbiljne rizike koje predstavljaju divlje životinje u određenim delovima sveta, posebno u područjima gde ljudi i priroda dolaze u direktan kontakt.

U narednim danima očekuju se rezultati DNK analize koji bi trebalo da potvrde identitet žrtve, dok policija nastavlja istragu.