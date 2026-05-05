Svetske zalihe proizvedene nafte približavaju se najnižem nivou u poslednjih osam godina. Štaviše, nafte koja se trenutno nalazi u skladištima širom sveta, pri sadašnjem nivou potrošnje, ima dovoljno za samo 101 dan, pišu mediji, pozivajući se na jednu od najvećih investicionih banaka na svetu - Goldman Saks.

Stručnjaci povezuju ovakvo stanje sa kontinuiranim ograničenjima isporuka kroz Ormuski moreuz.

Navodi se da će, ako se situacija ne promeni, do kraja maja zalihe nafte biti dovoljne za 98 dana.

U banci su takođe izračunali koliko su se promenile svetske komercijalne zalihe derivata nafte, poput benzina ili dizela, nakon početka vojne operacije SAD i Izraela protiv Irana. Pre tih događaja zalihe su bile dovoljne za 50 dana potrošnje, dok sada pokrivaju samo 45 dana.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) opisala je trenutnu situaciju kao "najveći poremećaj snabdevanja u istoriji globalnog tržišta nafte". IEA, koja ima 32 članice, pokušala je da ublaži posledice poremećaja u globalnom snabdevanju energijom tako što je u martu odlučila da pusti 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi.