Policija u Bristolu otkrila je identitet muškarca koji je aktivirao eksplozivnu napravu i usmrtio sebe i bivšu partnerku u ranim jutarnjim satima. Tragedija se dogodila nakon što je policiji prethodno prijavljen incident povezan sa nasiljem u porodici, prenosi Sky News.

Prema zvaničnim informacijama, 41-godišnji Rajan Keli nasilno je ušao u kuću u ulici Sternurt Roud, gde je živela njegova bivša partnerka, 35-godišnja Džoam Šo. Samo nekoliko minuta kasnije došlo je do snažne eksplozije u kojoj su oboje izgubili život.

Minuti koji su prethodili eksploziji

Policija je pozvana u 06.17 časova zbog prijave nasilja u porodici. Već tada postojala je sumnja da muškarac poseduje eksplozivnu napravu.

Oko 06.30 časova, neposredno pre dolaska policije, začula se detonacija koja je potresla čitav kvart. Prema navodima, eksplozija se dogodila svega dva minuta nakon što su nadležni dobili informaciju o prisustvu bombe.

Komšije otkrivaju jezive detalje

Stanovnici tog dela Bristola opisali su dramatične trenutke koji su prethodili eksploziji. Jedan od komšija, Stjuart Blanšard, rekao je da je muškarac došao u rastrojenom stanju i da je žena ranije pokušavala da se skloni od njega.

„Čuo sam viku, a zatim snažan prasak koji je zatresao vrata moje kuće“, rekao je Blanšard.

Drugi komšija, Vejn Smit, naveo je da je muškarac aktivirao eksploziv odmah ispred ulaza.

Posebno potresan detalj je da je dete u trenutku eksplozije bilo napolju, što je, prema rečima svedoka, verovatno sprečilo još veću tragediju.

Mračna prošlost napadača

Rajan Keli bio je poznat policiji od ranije. Kako prenosi Mirror, bio je povezan sa narko-bandom koja se bavila proizvodnjom kristal meta.

Godine 2015. osuđen je na pet godina zatvora zbog učešća u toj kriminalnoj mreži, koja je planirala proizvodnju i distribuciju narkotika u velikim količinama.

Istraga je tada razbila čitav lanac pre nego što je proizvodnja započela, a više članova grupe završilo je iza rešetaka.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje eskalacije nasilja u porodici i rizika koji može imati fatalne posledice. Stručnjaci upozoravaju da prijave nasilja moraju biti tretirane sa najvećom ozbiljnošću, jer se situacije mogu razviti u najgorem mogućem pravcu.

Tragedija u Bristolu ostavila je čitavu zajednicu u šoku, dok policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zločina.