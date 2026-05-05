Na Krimu ove godine neće biti održana vojna parada niti javni događaji povodom Dana pobede, potvrdio je šef Republike Krim Sergej Aksjonov, navodeći bezbednosne razloge kao ključni motiv ove odluke.

Aksjonov je na svom Telegram kanalu saopštio da vlasti nisu planirale organizaciju masovnih okupljanja. „Nema planova za održavanje vojne parade ili drugih masovnih događaja u čast Dana pobede u Republici Krim ove godine“, naveo je on, čime je i zvanično potvrđeno da će obeležavanje ovog datuma na poluostrvu biti znatno skromnije nego ranijih godina.

Otkazivanja i u drugim regionima

Krim nije jedini region u kojem su vlasti odlučile da odustanu od velikih javnih manifestacija. Prethodno je objavljeno da je parada povodom Dana pobede otkazana i u Voronježu, što ukazuje na širi trend pooštravanja bezbednosnih mera u pojedinim delovima Rusije.

Razlog za takve odluke najčešće se vezuje za procene bezbednosnih rizika, posebno u kontekstu aktuelnih geopolitičkih tenzija i rata u Ukrajini.

Negde ipak parade i dalje postoje

Ipak, nisu svi regioni doneli istu odluku. Guverner Murmanske oblasti Andrej Čibis potvrdio je da će se u tom gradu održati i vojna parada i tradicionalni marš „Besmrtnog puka“.

To pokazuje da se pristup razlikuje od regiona do regiona, u zavisnosti od lokalnih bezbednosnih procena i mogućnosti organizacije.

Odluka da se parade otkažu na pojedinim mestima ukazuje na promenjen bezbednosni kontekst u kojem se ove godine obeležava Dan pobede. Dok neki regioni biraju oprez i izbegavanje masovnih okupljanja, drugi nastavljaju sa tradicionalnim manifestacijama.

U narednim danima ostaje da se vidi da li će još gradova slediti primer Krima i Voronježa ili će se zadržati podeljen pristup obeležavanju ovog važnog datuma.