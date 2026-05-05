Američki ministar finansija Skot Besent sukobio se sa svojom britanskom koleginicom Rejčel Rivs zbog njenih kritika američke vojne operacije protiv Irana, prema pisanju Fajnenšel tajmsa.

Napominje se da je Rivs u aprilu dala intervju za CNBC u kojem je dovela u pitanje rezultate vojne operacije na Bliskom istoku. Naglasila je da ciljevi sukoba sa Iranom „nikada nisu bili jasni“.

Tokom njihovog susreta licem u lice, Besent je kritikovao Rivsovu i tvrdio da je svet postao bezbedniji zahvaljujući akcijama Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

- Spor ističe političke razlike između Besenta i Rivs oko rata, iako su održavali jak odnos i dobro sarađivali po drugim pitanjima - naglašeno je u članku.

„Telegraf“ je ranije objavio da je britanski premijer Kir Starmer odbio da pošalje ratne brodove u Ormuski moreuz na zahtev američkog predsednika Donalda Trampa. List je naglasio da bi odbijanje Londona moglo da pogorša razlike između britanskog premijera i Trampa.