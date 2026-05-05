Za razliku od postojećih kopnenih sistema, program Orbitalni presretač (SBI) podrazumeva raspoređivanje naoružanja u orbiti, što bi američkoj vojsci omogućilo da pretnje gađa i uništava ranije u njihovoj putanji, ubrzo nakon lansiranja.

Anduril je naveo da u konzorcijumu učestvuju kompanije Impulse Space, Inversion Space, K2 Space, Sandia National Laboratories i Voyager Technologies, čime se povezuju komercijalni svemirski startapi i istraživačke institucije u cilju razvoja, kako je navedeno, pristupačnih rešenja.

Ministarstvo odbrane SAD i američke svemirske snage dodelili su ugovore za razvoj svemirskih sistema za presretanje raketa ukupno 12 kompanija, u vrednosti do 3,2 milijarde dolara.

Među dobitnicima su i Northrop Grumman, Raytheon Technologies, SpaceX i Lockheed Martin.

"Bliski rivali Sjedinjenih Američkih Država razvili su napredne, visoko manevarske sisteme, što dodatno otežava zaštitu teritorije SAD", izjavio je Gokul Subramanijan, potpredsednik za inženjering u Andurilu.

Cilj je da se do oko 2028. demonstrira integrisana sposobnost presretanja u okviru arhitekture Zlatna kupola, čime bi se odbrani teritorije SAD dodao i orbitalni sloj.

Program Zlatna kupola, čija se vrednost procenjuje na 185 milijardi dolara, predviđa proširenje postojećih kopnenih sistema odbrane, uključujući presretačke rakete, senzore i komandno-kontrolne sisteme, uz uvođenje svemirskih elemenata za otkrivanje, praćenje i potencijalno neutralisanje pretnji iz orbite.