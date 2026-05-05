Svih šest osoba je povređeno kada se helikopter srušio u kantonu Tićino, na jugu Švajcarske, sa visine od oko 20 metara, javlja Svisinfo.

Prema prvim medicinskim procenama, jedan putnik zadobio je povrede opasne po život, dvoje je teže povređeno, dok su ostali zadobili lakše povrede.

Nesreća se dogodila juče posle 16.30 časova tokom prilaza gradilištu u oblasti Mecoviko-Vira. Uzrok pada za sada nije poznat. U helikopteru privatne kompanije nalazilo se šest osoba, uključujući pilota, saopštila je kantonalna policija Tićina.

Na mesto nesreće upućeni su pripadnici kantonalne policije, uz podršku policije Vedeđa, istražitelja Federalne kancelarije policije i Švajcarskog odbora za istragu bezbednosti saobraćaja, kao i vatrogasne jedinice iz Lugana i Rivere i spasilačke ekipe organizacija Kroče verde Lugano i Rega.

U poslednjim godinama u Švajcarskoj je zabeleženo je nekoliko nesreća sa helikopterima, uglavnom u planinskim oblastima gde se koriste za transport i rad na velikim visinama.

Jedan od takvih slučajeva dogodio se u kantonu Vale, kada je helikopter pao u oblasti Oberaleč glečera tokom poljoprivrednih radova. Jedna osoba je poginula, dok su pilot i član posade lakše povređeni.

Sličan incident zabeležen je i na istom području gde je letelica pri sletanju izgubila stabilnost i prevrnula se, pri čemu su dve osobe zadobile povrede.

Nesreće ovog tipa najčešće se dešavaju u teškim planinskim uslovima, na visinama preko 2.000 metara, gde vetar i teren značajno otežavaju operacije.