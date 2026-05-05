Stručnjaci iz Rusije upozoravaju da bi na Dan pobede mogli da uslede napadi od strane ukrajinskih snaga. Ranije je i Ministarstvo odbrane Rusije upozorilo da će, ukoliko Oružane snage Ukrajine pokušaju da poremete paradu u Moskvi, uslediti raketni udar na centar Kijeva, piše ruski "Tsargrad".

Član Saveta za međunacionalne odnose pri predsedniku Rusije, politikolog Bogdan Bezpalko, istakao je da čak i u slučaju provokacija neće doći do masovnog udara, već do preciznih napada.

„I dalje sam uveren da će Kijev pokušati da izvede napad“, naveo je Bezpalko.

On je dodao da je upozorenje Ministarstva odbrane opravdano, ali da će ukrajinske snage, kako kaže, „ipak pokušati da izvedu napad“.

„Čak i da pogode teritoriju Moskve projektilima ili bespilotnim letelicama biće prilično teško“, objasnio je Bezpalko.

Ekspert je dodao da bi ukrajinska vojska, radi „postizanja medijskog efekta“, mogli pokušati masovni napad dronovima na Moskvu kako bi poremetili praznik.

Pukovnik u penziji i vojni komentator lista Komsomolska pravda, Viktor Baranec, naveo je da će odgovor Rusije u slučaju napada zavisiti od razmera udara ukrajinskih oružanih snaga.

„On će se u svakom slučaju skrivati. Jer razume da je udario na nešto sveto. I da će Rusija svakako odgovoriti, i to prilično snažno“, rekao je Baranec, aludirajući na Volodimira Zelenskog.

On je takođe ocenio da će Zapad „u svakom slučaju stati na stranu Ukrajine“, bez obzira na razvoj situacije, optužujući Rusiju za napade na istorijske i kulturne vrednosti.

Vojni ekspert, potpukovnik Oleg Šaljandin, izjavio je da ne može tačno da predvidi kakav bi udar bio izveden, ali da bi on bio „bolan“ i da bi „u potpunosti mogao prekinuti postojanje države Ukrajine“.

On je dodao da bi eskalacija sukoba mogla dovesti do toga da „vojno-političko rukovodstvo Ukrajine prestane da postoji“.

„I tada bi se jedinice VSU, bez koordinisanog upravljanja, jednostavno masovno predavale“, zaključio je Šaljandin.

Podsetimo, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, ovog puta parada će biti organizovana bez prikaza vojne tehnike, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodne godine.