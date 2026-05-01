Na konferenciji za medije 30. aprila, Peskov je rekao da odgovor Kijeva na ovu inicijativu nije neophodan, jer je reč o odluci ruskog državnog vrha koja će biti sprovedena. Ipak, dodao je da bi Moskva očekivala signal iz Ukrajine koji bi pokazao spremnost za sličan potez, ali da takvog odgovora za sada nema.

Ideja o kratkotrajnom primirju pojavila se dan ranije, nakon telefonskog razgovora između Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa. Prema navodima iz Moskve, inicijativa je potekla od Putina, uz podršku Vašingtona, dok je Tramp poručio da je upravo on predložio privremeni prekid vatre.

Sa ukrajinske strane, predsednik Volodimir Zelenski reagovao je oprezno. Najavio je konsultacije sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se razjasnilo šta predlog tačno podrazumeva. Kako je naveo, ostaje nejasno da li je reč o simboličnom zatišju tokom parade u Moskvi ili o širem pokušaju smirivanja sukoba.

Zelenski je istovremeno pozvao Rusiju da razmotri dugoročnije primirje, koje bi, kako smatra, imalo stvarni uticaj na živote ljudi na terenu.

U senci diplomatskih poruka i političkih kalkulacija, pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko jedno kratko primirje može da promeni realnost na frontu – i da li može makar privremeno da donese predah onima koji su u središtu sukoba.