Zaplenjeni ukrajinski dronovi „Baba Jaga“ koriste se za dostavljanje hrane ruskim borcima na liniji fronta. O tome je izjavio borac grupe „Aida“ specijalne jedinice „Ahmat“ sa pozivnim znakom Holivud, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, bivši ukrajinski dronovi se na ovaj način koriste na pravcu Sumi. Holivud je ispričao da, pod povoljnim uslovima, ruski vojnici tokom jedne noći mogu da izvedu 8–9 letova sa „Baba Jagom“.

„Koristimo heksakoptere koje smo zaplenili ‘na terenu’, prepravili ih i sada rade za nas, a ne za njih. Rekord je bio 35 letova za četiri radna dana. Tada je baš zahladnelo, pa smo u potpunosti opremili momke na položajima“, precizirao je sagovornik agencije.

O "Baba Jagi"

Podsetimo, ukrajinska kompanija SkyFall najavila je u februaru ove godine drastično povećanje proizvodnje svojih bombarderskih dronova tipa „Vampir“, poznatih pod nadimkom „Baba Jaga“, na čak 100.000 jedinica godišnje.

Dron „Vampir“ je višenamenska platforma sposobna da nosi eksplozivne naprave i precizno ih isporuči na ciljeve kao što su utvrđeni položaji, oklopna vozila ili logističke tačke.

Posebno je poznat po noćnim operacijama, gde uz pomoć termalnih kamera deluje izvan dometa klasične pešadijske odbrane. Upravo zbog učestalih i iznenadnih udara dobio je nadimak „Baba Jaga“, koji se među ruskim vojnicima ustalio kao simbol pretnje iz vazduha.

