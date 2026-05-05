Jang Binglin, poznat kao „gaming grandpa“, zvanično je najstariji muški gejming strimer na svetu prema Ginisovoj knjizi rekorda. Iako se gejming često povezuje sa mlađim generacijama, brzim refleksima i novim tehnologijama, njegova priča pokazuje da igranje odavno nije ograničeno godinama.

Rekord je verifikovan 20. avgusta 2025. godine u gradu Luzhou u kineskoj provinciji Sičuan, kada je Jang imao 89 godina i 253 dana. Rođen 1935. godine, danas ima 90 godina i i dalje je aktivan kao strimer, što ga čini jedinstvenim fenomenom u svetu gejminga.

Zanimljivo je da Jang ne igra povremeno ili simbolično, već redovno. Među igrama koje je poslednjih godina igrao nalaze se i veliki naslovi kao što su Black Myth: Wukong i Assassin’s Creed Shadows, što dodatno pojačava utisak o njegovoj posvećenosti.

Njegova popularnost nije počela sa Ginisovim rekordom. Još ranije postao je poznat kao najstariji muški kreator sadržaja na kineskoj platformi Bilibili, gde je prikupio stotine hiljada pratilaca i milione pregleda svojih gejming videa.

Pre nego što je postao internet ličnost, radio je kao inženjer u oblasti naftnih i gasnih istraživanja u južnoj Kini. Nakon penzionisanja sredinom devedesetih, počeo je da se bavi stonim tenisom i video-igrama, koje su vremenom postale njegova svakodnevna rutina.

Njegov gejming stil posebno privlači pažnju. Umesto oslanjanja na brze tutorijale ili internet vodiče, Jang sve beleži ručno — mape, zagonetke i strategije zapisuje u svesku, kao da se radi o istraživačkom radu. Dan mu je strogo organizovan: jutro počinje fizičkom aktivnošću, a gejming dolazi tek posle podnevnog odmora.

Ono što ga izdvaja nije samo starost, već pristup igrama. Za njega gejming nije takmičenje, već istraživanje i učenje. Njegov unuk je jednom opisao da deda igre doživljava kao „prozor u svet“, kroz koji upoznaje nove priče, kulture i ideje.

Zbog toga Jang Binglin danas nije samo rekorder, već i simbol da video-igre mogu biti hobi za ceo život — bez obzira na godine, generacije ili trendove.