Prema podacima iz 2020. godine, muškarci u pojedinim evropskim zemljama značajno se razlikuju po prosečnoj težini, što je izazvalo veliku pažnju i brojne komentare korisnika.

Na vrhu liste nalaze se Česi, sa prosečnom težinom od čak 92 kilograma, što ih svrstava među najteže u Evropi. Odmah iza njih su Hrvati sa 91 kilogramom, dok Slovaci i Crnogorci imaju prosek od 90 kilograma. Među državama sa višom prosečnom telesnom težinom izdvajaju se i Norveška, Irska i Poljska.

S druge strane, najnižu prosečnu težinu imaju muškarci u Rusiji, gde prosek iznosi 71 kilogram. Francuzi su takođe među lakšima, sa prosečnih 77 kilograma, što pokazuje značajne razlike u odnosu na centralnu i istočnu Evropu.

Kada je reč o regionu Balkana, Srbija se nalazi u sredini sa prosečnih 85 kilograma. U Sloveniji je prosek 87 kilograma, u Albaniji 81, dok muškarci u Severnoj Makedoniji u proseku imaju oko 84 kilograma.

Ova mapa pokrenula je brojne rasprave na internetu. Mnogi korisnici ističu da sama težina nije dovoljan pokazatelj bez uzimanja u obzir visine, jer bi indeks telesne mase (BMI) dao realniju sliku fizičkog stanja. Takođe, pojedini sumnjaju u tačnost podataka, dok drugi kroz šalu komentarišu da su pojedine zemlje na vrhu liste zbog načina života i ishrane.

Bez obzira na različita mišljenja, jasno je da ovakvi podaci bude interesovanje javnosti i otvaraju pitanja o zdravlju, navikama i životnom stilu muškaraca širom Evrope.