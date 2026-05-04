Više od petine zaposlenih u Evropskoj uniji, oko 21,3 odsto, redovno radi vikendom, a ovaj procenat je najviši u uslugama i poljoprivredi, pokazuju podaci Evrostata.

Prema izveštaju, gotovo polovina zaposlenih uzrasta od 15 do 64 godine u uslugama i prodaji, odnosno 47,6 odsto, radilo je prošle godine subotom ili nedeljom, a sličan udeo beleži se i u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu i iznosi 47,2 odsto.

Među radnicima na niskokvalifikovanim poslovima, udeo onih koji rade i vikendima iznosi 25,7 odsto.

Posmatrano po statusu zaposlenja, samo 18,5 odsto zaposlenih u radnom odnosu radi vikendom, dok je taj udeo znatno viši kod samozaposlenih (preduzetnici): 45,8 odsto za one koje imaju vlastite radnike (poslodavci) i 35,9 odsto za one bez zaposlenih (samostalni radnici).

Među državama Evropske unije, najveći udeo zaposlenih koji rade vikendom ima Grčka 31,5 odsto, zatim Kipar 31,3 odsto i Malta 29,2 odsto.

Nasuprot tome, najmanje ljudi koji rade vikendom prijavljuje Litvanija tri odsto, Poljska 4,2 odsto i Mađarska 6,2 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

