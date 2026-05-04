Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu, Hans Kluge, izjavio je danas da ta organizacija preduzima hitne mere kako bi odgovorila na pojavu hantavirusa na kruzeru u Atlantiku, koji je, kako je naveo, “izazvao tragičan gubitak života”.

“SZO Evropa sarađuje sa drugim uključenim zemljama na pružanju medicinske pomoći, evakuaciji, istrazi i proceni rizika po javno zdravlje. Ja sam u bliskom kontaktu sa našim timovima kako bismo obezbedili koordiniranu i stručnu reakciju na ovaj događaj”, naveo je Kluge na mreži Iks.

On je zahvalio vlastima Južne Afrike na brzoj podršci, uključujući zbrinjavanje jednog obolelog iz Velike Britanije.

“Infekcije hantavirusom su tipično povezane sa uslovima u životnoj sredini (preko izloženosti urinu ili fekalijama zaraženih glodara). Iako je infekcija ozbiljna u nekim slučajevima, virus se ne prenosi lako sa čoveka na čoveka”, dodao je zvaničnik SZO.

On je ukazao da je rizik po širu okolinu mali, kao i da nema potrebe za panikom niti ograničenjima putovanja.

“Ja sam se upravo vratio sa afričkog kontinenta gde sam razgovarao o bližoj saradnji u sferi hitnih i vanrednih zdravstvenih situacija, a ovaj događaj je podsetnik da pretnje po ljudsko zdravlje ne poznaju granice. Zajedničkim radom postižemo zaštitu ljudi”, zaključio je Kluge.

Tri osobe su preminule, a više njih je obolelo tokom plovidbe kruzerom koji plovi Atlantskim okeanom između Argentine i Zelenortskih Ostrva, a sumnja se na izbijanje hantavirusa, saopštila je sinoć Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

SZO je navela da je potvrđen jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok se još pet slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu su od ukupno šest obolelih tri osobe preminule, a jedna se nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi.

Među preminulima su supružnici holandske nacionalnosti starosti 70 i 69 godina, dok treća preminula osoba nije identifikovana, a pacijent na intenzivnoj nezi je 69-godišnji državljanin Velike Britanije.

Zaraza je prijavljena na brodu "MV Hondijus", koji je plovio na relaciji između Argentine i Zelenortskih Ostrva, a njime upravlja holandska turistička kompanija "Oceanwide Expeditions".

Prema nekoliko sajtova za praćenje brodova, brod je protekle noći bio usidren pored luke Praja, prestonice Zelenortskih Ostrva.

Sinoć su vođene konsultacije o eventualnoj izolaciji još dva obolela putnika u bolnici na Zelenortskim Ostrvima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostrvima u Španiji.

Šta je hantavirus?

Hantavirusi su porodica virusa koje prvenstveno prenose glodari (miševi i pacovi), a kod ljudi mogu izazvati teška i potencijalno fatalna oboljenja.

Ovi virusi se obično ne šire sa čoveka na čoveka; infekcija nastaje kontaktom sa urinom, izmetom ili pljuvačkom zaraženih glodara, najčešće udisanjem kontaminirane prašine

Izuzetno opasan je HPS tj. Hantavirusni plućni sindrom koji napada pluća i srce i ima stopu smrtnosti od 38% do 40%.