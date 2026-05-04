Avion kompanije United Airlines zakačio je krilom kombi za dostavu dok se približavao međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u blizini Njujorka.



Trenutak sudara zabeležila je kamera unutar vozila, a dogodio se dok se avion, koji je leteo iz Venecije, približavao pisti. Uprkos incidentu, letelica je bezbedno sletela, javlja BBC.

