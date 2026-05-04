Gradske vlasti se obratile su se medijima u Lajpcigu nakon pogibije dve osobe kada je automobil uleteo u grupu ljudi ranije ove večeri.
Jedan od zvaničnika izjavio je da je uhapšen 33-godišnji nemački državljanin.
"Pokrenut je postupak protiv jedne osobe za pokušaj ubistva i za druga krivična dela", izjavila je druga zvaničnica.
Najmanje dve osobe su nastradale kada je ovaj nemački državljanin uleteo automobilom među ljude u centru Lajpciga, a više osoba je povređeno.
Ona je dodala da u bolnici ima ljudi koji se "bore za svoj život".
Šef vatrogasaca Lajpciga izjavio je da je incidentom "pogođeno" 20 osoba, pored dvoje poginulih i dvoje teško povređenih.
Mnogo toga u vezi sa incidentom u ulici Grimajše i dalje je nejasno.
Gradonačelnik Burkhard Jung kaže da vlasti ne znaju motiv.
On je dodao da "više nema nikakve opasnosti... situacija je pod kontrolom. Policija je uhvatila osumnjičenog počinioca."
Komentari (0)