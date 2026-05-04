Gradske vlasti se obratile su se medijima u Lajpcigu nakon pogibije dve osobe kada je automobil uleteo u grupu ljudi ranije ove večeri.

Jedan od zvaničnika izjavio je da je uhapšen 33-godišnji nemački državljanin.

"Pokrenut je postupak protiv jedne osobe za pokušaj ubistva i za druga krivična dela", izjavila je druga zvaničnica.

Najmanje dve osobe su nastradale kada je ovaj nemački državljanin uleteo automobilom među ljude u centru Lajpciga, a više osoba je povređeno.

Ona je dodala da u bolnici ima ljudi koji se "bore za svoj život".

Šef vatrogasaca Lajpciga izjavio je da je incidentom "pogođeno" 20 osoba, pored dvoje poginulih i dvoje teško povređenih.

Mnogo toga u vezi sa incidentom u ulici Grimajše i dalje je nejasno.

Gradonačelnik Burkhard Jung kaže da vlasti ne znaju motiv.

On je dodao da "više nema nikakve opasnosti... situacija je pod kontrolom. Policija je uhvatila osumnjičenog počinioca."