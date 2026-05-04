Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros jug Meksika, saopštio je Nacionalni seizmološki institut Meksika navodeći da za sada vlasti nisu saopštile ni da li je bilo ljudskih žrtava ni da li je pričinjena materijalna šteta.

"Zemljotres se dogodio 24 kilometra severozapadno od grada Pinotepa Nasional, u državi Oahaka, na dubini od devet kilometara", saopštio je Nacionalni seizmološki institut Meksika, prenosi Rojters.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum objavila je na društenim mrežama da "nema neposrednih izveštaja o ljudskim žrtvama ili materijalnoj šteti".

Zemljotres je pokrenuo alarm za zemljotres i u glavnom gradu Meksiko Sitiju, što je rezultiralo evakuacijom stanovnika.

Salomon Hara, guverner države Oahaka, rekao je da lokalne vlasti procenjuju moguću štetu i pozvao je građane da ostanu mirni.