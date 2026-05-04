Najveći interes postoji za povratak automobilskih brendova, koje bi ponovo videlo 41 odsto ispitanika. Slede kompanije iz oblasti zabave kao što su film, muzika i video-igre sa 28 odsto, zatim proizvođači softvera sa 27 odsto, nameštaja i građevinskog materijala sa 25 odsto, hrane i pića sa 23 odsto, kao i kozmetike sa 22 odsto.

Najveću podršku povratku zapadnih brendova daju mladi od 18 do 29 godina, čak 84 odsto njih, dok među starijima od 60 godina taj procenat iznosi 38 odsto. Oko četvrtine ispitanika, 27 odsto, ne želi povratak stranih kompanija, dok je 17 odsto neodlučno. Stanovnici velikih gradova češće izražavaju želju da se ti brendovi vrate.

Nakon početka sukoba 2022. godine, brojne zapadne kompanije iz različitih sektora, od mode i prehrambene industrije do nameštaja, povukle su se sa ruskog tržišta. Ubrzo potom usledio je talas nacionalizacije, tokom kojeg su njihova imovina i poslovanje najpre prešli pod kontrolu državne agencije Rosimuščestvo, a zatim su ih preuzeli biznismeni bliski vlastima.

Iako su mnoge kompanije zadržale svoje robne marke, u pojedinim slučajevima suočile su se sa rizikom da ih izgube. Za sada, zapadne firme ne planiraju povratak na rusko tržište, dok vlasti poručuju da im, ukoliko se vrate, neće biti dodeljeni posebni uslovi ili privilegije.