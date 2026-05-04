Trampu je sve gore! Brutalno zapretio: Iran će biti zbrisan sa lica Zemlje
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Iran biti "zbrisan sa lica Zemlje" ako napadne američke brodove koji sprovode "Projekat slobode".
On je u izjavi za Foks njuz rekao da veruje da je Iran postao "mnogo popustljiviji" u mirovnim pregovorima.
Tramp je naglasio i da se američko vojno jačanje u regionu nastavlja.
"Imamo više oružja i municije mnogo višeg kvaliteta nego što smo imali ranije. Imamo najbolju opremu... Imamo baze širom sveta. Sve su snabdevene opremom. Možemo koristiti sve te stvari i koristićemo ih ako nam zatrebaju", istakao je američki predsednik.
Tramp je u nedelju saopštio da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja početi u sutra ujutru po bliskoistočnom vremenu, koju je nazvao "Projekat Sloboda".
On je, u objavi na društvenoj mreži Truth Social, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.
Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.
Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".
