On je u izjavi za Foks njuz rekao da veruje da je Iran postao "mnogo popustljiviji" u mirovnim pregovorima.

Tramp je naglasio i da se američko vojno jačanje u regionu nastavlja.

"Imamo više oružja i municije mnogo višeg kvaliteta nego što smo imali ranije. Imamo najbolju opremu... Imamo baze širom sveta. Sve su snabdevene opremom. Možemo koristiti sve te stvari i koristićemo ih ako nam zatrebaju", istakao je američki predsednik.

Tramp je u nedelju saopštio da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja početi u sutra ujutru po bliskoistočnom vremenu, koju je nazvao "Projekat Sloboda".

On je, u objavi na društvenoj mreži Truth Social, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".