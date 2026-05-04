Boing 767 kompanije Junajted erlajnz, koji je leteo iz Venecije, kretao se brzinom većom od 260 kilometara na sat kada je prešao auto-put Nju Džerzi, tik ispred aerodroma, preneo je CNN, pozivajući se na podatke sa sajta za praćenje letova "Flightradar24".

"Preliminarna istraga pokazuje da su guma sa stajnog trapa aviona kao i donja strana aviona udarile u stub i kamionsku prikolicu. Stub je zatim udario u džip", rekao je portparol državne policije Nju Džerzija Čarls Marčan.

Kako je naveo, vozač kamionske prikolice zadobio je povrede koje nisu opasne po život i prevezen je u lokalnu bolnicu. Snimak sa kamere na automobilu prikazao je vozača kako se kreće putem dok je zvuk motora aviona postajao sve jači. Odjednom, gume stajnog trapa aviona udarile su u kamion, zatresajući ga i bacajući komadiće stakla u vazduh.

"Vozač kamiona, Voren Bordli iz Baltimora, kretao se auto-putem kako bi isporučio pekarske proizvode na depo aerodroma u Njuarku kada se incident dogodio", rekao je za CNN Čak Paterakis, zvaničnik pekare Šmit.

Prema njegovim rečima, Bordli je zadobio posekotine na ruci od razbijenog stakla, ali nije pretrpeo ozbiljne povrede i uspeo je bezbedno da se zaustavi. Avio-kompanija Junajted erlajnz je saopštila da je avion na letu broj 169 prevozio više od 200 putnika i 10 članova posade.

"Avion je bezbedno sleteo, normalno se dovezao do kapije i nijedan putnik niti član posade nije povređen. Naš tim za održavanje procenjuje štetu na avionu. Sprovešćemo rigoroznu istragu bezbednosti leta o incidentu", navodi se u saopštenju kompanije United.

Pista 29, gde je avion sleteo, počinje manje od 120 metara od ivice prometnog auto-puta Nju Džerzi, podseća CNN i dodaje da deluje da piloti i kontrola leta nisu bili svesni da je avion udario u stub ulične rasvete prilikom sletanja, sudeći prema snimcima komunikacije kontrole leta koje je zabeležio LiveATC.net.

